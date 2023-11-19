الحوثيين: نتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة التي تم الاستيلاء عليها واقتيادها إلى السواحل اليمنية وفقًا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي.

تعليق عاجل من الحوثيين على الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية

وأوضح أنه تمت عملية استيلاء على السفينة الإسرائيلية تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الحوثيين عبدالملك بدر الدين الحوثي واستجابة لمطالب الشعب اليمني، وانطلاقًا من المسئولية الدينية والإخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذ عملية احتجاز للسفينة الإسرائيلية.

ونوه أن القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية قامت بعملية عسكرية في البحر الأحمر ومن نتائجها الإستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وكان أكد أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي، مجددًا تحذير الحوثيين لكافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية.

وأهاب “سريع”، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين، مؤكدًا استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويوقف جرائمه البشعة.

وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إلى أنهم قاموا بعملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية.

وأذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يرصد خريطة توضح مسار السفينة الإسرائيلية التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر.