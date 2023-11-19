مؤشر الأسهم الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشر الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.02%، لتصل عند مستوى 2393.82 نقطة .

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2011 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 4622.35 نقطة مرتفعًا بواقع 3 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4619.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 4 ملايين و144 ألفًا و761 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 97.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 180 مليونًا و359 ألفًا و610 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.018 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.85 مليار ريال عُماني.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد مرتفعًا بنحو 55.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11137.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 264 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : إسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، والصناعة الكهربائية، ودلة الصحية، ورعاية، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و2.22% .

فيما كانت أسهم شركاتالأسهم السعودية : الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) خلال جلسة، اليوم، مرتفعًا بواقع 77.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23683.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.