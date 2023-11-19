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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..هدف تريزيجيه الثاني لمنتخب مصر أمام سيراليون

تريزيجيه
تريزيجيه

تمكن منتخب مصر  من تسجيل الهدف الثاني في شباك سيراليون لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 61 بعد تمريره من صلاح ليسددها "تريزيجيه" في شباك سيراليون.

شاهد..هدف تريزيجيه الثاني لمنتخب مصر أمام سيراليون

 

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.
 

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