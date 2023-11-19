15 دقيقة..خطورة نسبية من سيراليون أمام منتخب مصر

مازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة مصر وسيراليون دون أهداف، والتي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.



حاول منتخب سيراليون المباراة بقوة منذ البداية وسدد كرة اخرجها الشناوي لركلة ركنية في الدقيقة 2، قبل أن يرد الفراعنة بكرة عرضية من هاني إلى مصطفى محمد الذي يسددها لكن يتصدى لها حارس سيراليون لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 4.

حاول منتخب مصر فك شفرة دفاع وخطوط منتخب سيراليون لكن ظل الخصم متماسكا وسط ملعب "صغير" وضيق للغاية على عشب صناعي.

وفي الدقيقة 8 تبادل تمريرات رائع بين لاعبي سيراليون تكلل بتسديدة من حسن كوروما فوق العارضة.

ظل منتخب سيراليون مستحوذ على الكرة ويحاول تسجيل الهدف الأول في شباك الفراعنة، وسط خطورة أكثر نسبية لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 14 فرصة خطيرة لسيراليون ويسددها توراي قوية لكنها تصطدم في علي جبر لتخرج إلى ركنية، قبل أن تنفذ الركنية، ويضربها لاعب سيراليون رأسية لكنها فوق العارضة.



تشكيل مصر لمباراة سيراليون:





محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.



وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.



في جاء تشكيل سيراليون ضد منتخب مصر على النحو التالي:



في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو