الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للضوضاء لديهم مشاكل في القلب

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للضوضاء، فمن المنطقي إجراء فحص لقلبهم، وبناء على نتائج التجربة، توصل الأطباء الحاضرون من السويد إلى هذا الاستنتاج ولاحظ الباحثون الضوضاء، من حيث المبدأ، ضارة بصحة عضلة القلب.

تحدثت مجلة التلغراف عن العمل الجديد للأطباء السويديين وبحسب المنشور، شارك 110 أشخاص، رجالاً ونساء، طوعاً في المشروع التجريبي وكان المشاركون في المشروع، بناءً على تعليمات من العلماء، يحملون معهم باستمرار أجهزة محمولة لتقييم معدل ضربات القلب.

وبناء على نتائج التجارب، خلص الأطباء إلى أن الضوضاء الخلفية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية على حالة القلب وذكر مؤلفو العمل أن التواجد في بيئة صاخبة يقلل من قدرة عضلة القلب على التكيف مع البيئة - لتغيير الإيقاع استجابة لتأثير أي عوامل.

وأشار الخبراء إلى أن حقيقة أن القلب يفقد قدرته على التبديل يعد عامل خطر خطير للإصابة بنوبة قلبية وشددوا على أن هذه الجودة تتفاقم بسبب عدم تحمل الأفراد للضوضاء - فالأشخاص المعرضون بشكل خاص للضوضاء الخارجية يجب أن يكونوا أكثر اهتمامًا بصحة قلوبهم.

ومن المثير للاهتمام أن العلماء يوضحون ويمكن أن يتضرر القلب حتى مع انخفاض مستوى الضوضاء، وقمنا بتقييم مستوى الضوضاء الذي أحاط بالمشاركين في التجربة وتبين أن معدل ضربات القلب يتسارع حتى عند مستوى ضوضاء يبلغ 65 ديسيبل، وهو ما يتوافق مع محادثة عالية.