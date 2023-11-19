محافظ دمياط: كسح مياه الأمطار بالشوارع وإعادة فتح الطرق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الأجهزة في سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، خاصة المدن الساحلية وهم مدينة راس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج وجمصة البلد ، وذلك بعد تعرض محافظة دمياط خلال الساعات الأخيرة، لأمطار متوسطة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.ووجه المحافظ، اليوم، جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، خاصة حالة الطقس على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الأحوال الجوية غير المستقرة مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة.

المواطنين تستغيث والمحافظ يستجيب

وأكدت محافظ دمياط، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة أية تجمعات أمطار مع تواجد رؤساء القري والمدن ميدانيا ، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والمتابعة لحظة بلحظة نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوية. وشهدت محافظة دمياط ، سقوط أمطار تفاوتت شدتها بين خفيفة ومتوسطة على مدن فارسكور وكفر سعد والزرقا ومقر البطيخ



وشهدت مدينة فارسكور سقوط أمطار غزيرة ادت الي توقف حركة المرور بالشوارع

كما تم الدفع بمعدات وسيارات سحب المياه للمناطق المتضررة من الأمطار فى مدينة دمياط القديمة، والدفع بمعدات مجلس المدينة للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين

وأكد الدكتور رضا قويطة رئيس مدينة عزبة البرج بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة لمنطقة شارع الاستاذ و الملقا وشارع الفنار والمصنع؛ لرفع كفاءة الشوارع ، نتيجة بسبب غزارة الأمطار وتحولها لسيول، للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط ، بعد أن تعرضت مدينة عزبة البرج ، لسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خاصة مع تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية التي يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار قويطة إلى التنسيق مع الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية ، لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة، في نطاق مدينة عزبة البرج ، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المدينة ويتابع رئيس مدينة عزبة البرج ، أعمال فرق الطوارئ، لرفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة، المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وناشدت الوحدة المحلية، سكان المناطق المتضررة، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة، وأنه سيتم متابعة الموقف أولاً بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

وأعلن رئيس مدينة عزبة البرج ، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، عن طريق غرفة عمليات المجلس، التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يستجد

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