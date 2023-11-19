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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو..هدف تريزيجيه في شباك سيراليون

تريزيجيه
تريزيجيه

نجح منتخب مصر على التقدم على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

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تريزيجيه يضع منتخب مصر في المقدمة بالشوط الأول أمام سيراليون

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طرد لاعب سيراليون بعد تدخل عنيف على نجم منتخب مصر

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15 دقيقة..خطورة نسبية من سيراليون أمام منتخب مصر



أحرز محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر في الدقيقة 18 بعد استلام الكرة وتسديدها في شباك سيراليون معلنا الهدف الأول لصالح الفراعنة.

 

 

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.

 

تشكيل سيراليون ضد منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو

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