تريزيجيه يسجل الأول لمنتخب مصر في سيراليون

سجل النجم محمود حسن تريزيحية لاعب منتخب مصر الاول لكرة القدم، الهدف الأول للفراعنة في شباك منتخب سيراليون، بالمواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تريزيجية يسجل الأول لمنتخب مصر في سيراليون

سجل محمود حسن تريزيجية الهدف الاول لمنتخب مصر في الدقيقة 18 بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها الهدف الأول.

هدف تريزيجية هد الهدف رقم 185 للفراعنة في تصفيات كأس العالم على الإطلاق، والهدف رقم 13 للاعب مع المنتخب خلال مسيرته التي شارك خلالها في 65 لقاء دولي، والهدف الثاني في عاشر مباريات بتصفيات كأس العالم مع الفراعنة.

بدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - على جبر - محمدعبد المنعم - محمد حمدي.

في خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني.

في خط الوسط الهجومي:محمد صلاح – تريزيجيه - أحمد السيد "زيزو".

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت مقاعد بدلاء منتخب مصر في اللقاء كل من:-

"محمد صبحي - أحمد الشناوي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفي فتحي - محمود حمادة".

وكان منتخب مصر قد حقق الانتصار في مواجهة الجولة الأولى على حساب جيبوتي بستة أهداف دون مقابل، والتي كانت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.