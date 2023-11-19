تشكيل سيراليون لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم

أعلن أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون عن تشكيل فريقه لمباراة مصر والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، والتي تقام في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

ويقود هجوم سيراليون محمد توراي، وكارجبو ومعهم ساماديا.

تشكيل سيراليون لمباراة مصر:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو