بدلاء المنتخب الوطني أمام سيراليون

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، التشكيل الأساسي للاعبيه أمام سيراليون ، خلال اللقاء الذي ينطلق في السادسة مساء اليوم بدولة ليبريا ، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.





وجاءت مقاعد بدلاء المنتخب في اللقاء كما يلي :

"محمد صبحي - أحمد الشناوي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفي فتحي - محمود حمادة".

بينما جاء تشكيل المنتخب كما يلي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي ، محمد النني ، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه ، محمد صلاح ، مصطفى محمد.

وحقق المنتخب الوطني انتصارًا عريضًا على جيبوتي في أولى الجولات بسداسية من دون رد.

وتأتي مواعيد مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ..

بوروندي ضد الجابون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

موزمبيق ضد الجزائر، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC SPORTS وتحديدًأ 1HD و5HD".

زمبابوي ضد نيجيريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

سيراليون ضد مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات " ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD".

السودان ضد جمهورية الكونغو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC Extra 1 HD".