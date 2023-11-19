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الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم الأحد 19 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2720 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

 ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

 أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

 استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات ، اليوم الأحد ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2720 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3108 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2849 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2331 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1813 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1554 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1165 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21760 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1981 دولارًا للأوقية. 

 

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عاجل.. ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

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تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية 

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد ، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.00 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.85 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.95 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 179.14 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.33 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,432.88 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.74 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 626.99 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.03 ريال سعودي.

 

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