الأهلي ٢٠٠٣ يواجه القناة في بطولة الجمهورية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، اليوم الأحد، خارج ملعبه مع القناة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي ٢٠٠٣ المباراة وفي رصيده ٢٤ نقطة، بعدما فاز في ٨ مباريات وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر – ١.

وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.