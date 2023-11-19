الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وجهان لـ أحمد السقا قريبًا على شاشات الدراما والسينما

أحمد السقا
أحمد السقا

حالة من النشاط والتطوير الفني تسيطر علي الفنان أحمد السقا، خلال الوقت الحالي،  ومن هنا تستعرض" بوابة الوفد الإلكترونية " أبرز أعماله الفنية المقبلة.

يستعد النجم أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد "العتاولة " خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي، وتواصل الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع باقي فريق العمل، حيث تم مؤخرا انضمام النجم طارق لطفي، والنجم باسم سمرة، مي كساب وعدد كبير من النجوم، المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد موسي.

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أحمد السقا

 فيلم تلج أحمر

ويشارك النجم احمد السقا في بطولة فيلم ثلج أحمر ،تدور أحداثه حول الأكشن ، كما أنه قام بتجسيد شخصية طيار ويشهد العمل تصوير الكثيرمن المشاهد في العديد من الدول الأوروبية، العمل تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري.

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أحمد السقا

ويذكر أن شارك النجم أحمد السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل “حرب”، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

كما وشارك الفنان أحمد السقا في  فيلم "السرب"،بطولته: "نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب"، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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أحمد السقا

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