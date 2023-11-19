مبابي : تعلمت هذا من مرافقة ميسي

وتحدث الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن فترة مزاملته للأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي العاصمة معًا ، موضحًا تعلمه عدد من الصفات الخارجية وأساليب اللعب.





وقال مبابي في تصريحتات نقلتها تقاترير فرنسية اليوم الأحد : "لقد تزاملت موسمين مع ميسي، لقد غير النجم الأرجنتيني طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما منحه القدرة على مواصلة الأداء القوي والانتصارات".

مساعدة باريس ..

وواصل اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال 2018 : أريد مساعدة باريس سان جيرمان الوقت الحالي هجوميَا ودفاعيَا أيضا ، لا أنزعج من منحي تعليمات فنية إضافية من لويس إنريكي المدير الفني ، الجميع يتكاتف معًا من أجل تقديم المزيد" .

وأضاف خلال تصريحاته "أريد تقديم المزيد وتقديم ما هو أفضل مع فريقي ، كرة القدم دائمة التطوير ، وعلى اللاعب أن تتوافر فيه المرونة اللازمة للظهور بمستوى متطور.

رقم مميز لـ مبابي ..

على صعيد الأرقام ، نجح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في تحقيق مميز بعد تسجيله هاتريك في مباراة جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

وجاء تفوق كيليان مبابي بعد تسجيله في مباراة جبل طارق، على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر والبرازيلي نيمار دي سيلفا نجم الهلال.

وتمكن كيليان مبابي من الوصول إلى الهدف رقم 300 خلال مسيرته الكروية بعدما سجل 254 هدفا مع الأندية التي لعب معها وهم باريس سان جيرمان، وموناكو و46 هدفا مع منتخب فرنسا.