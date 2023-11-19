عاجل
الأرصاد تنشر نصائح هامة لمواجهة تقلبات الطقس اليوم الأحد
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يصدم إدارة الأهلي ويعلن شروطه لفسخ العقد

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

كشف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي عن شروطه من أجل فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: "حدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي شرطه المالي من أجل فسخ العقد بالتراضي مع القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

txt

موقف كولر من أزمة ثنائي الأهلي مع المنتخب الوطني

txt

حقيقة رحيل هيثم عسيري عن الأهلي بسبب صدامه مع الجهاز الفني

وأضاف: "ظهرت أصوات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تطالب بضرورة رحيل أنتوني موديست في يناير المقبل وتسويقه من الآن، وفي حالة عدم وصول عرض رسمي لابد من فسخ التعاقد معه".

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار بخلاف منحة التوقيع التي حصل عليها عند حضوره للقاهرة وتبلغ 300 ألف دولار.

الجريدة الورقية