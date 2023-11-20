قري بنها تغرق في مياه الأمطار

تعتبر محافظة القليوبية من المحافظات القاهرة الكبري التي تعد ضمن محافظة القاهرة شبرا الخيمة

لذا اهتمت هذه المدن بنظافة الشوارع الرئيسية والتعاقد مع شركات للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع أوّلًا بأول.

ولكن هذا لا وجود للمناطق العشوائية ببنهامثل منطقةعزبة عياد وعزبة خربواش ونقباس وجزيرة بلي ويتمدةحيث تنتشر بالشوارع والحشرات والفئران بأحجام كبيرة ونظرًا مياه الأمطار الشوارع بهذه المناطق، لا تجد سيارات الشفط المياه الدخول إليها ليس موجودة وهدم البيوت وانتظار الموت هذا بالإضافة إلى طفح مياه الصرف باستمرار وإلى الشوارع

لعدم توصيل الصرف الصحي با كثر القري كما أن أهالي هذه المناطق يقومون الحيوانات (العجول - الخراف - الماعز) بجوار منازلهم، وأحيانا داخل المنازل تعانى قري بنها من براك مياه الأمطار وازالة البيوت مشكلات مزمنة ومتفاقمة منذ سنوات طويلة ولا تختلف كثيرًا عن بعضها وتكاد تكون مشتركة، حيث يتوالي المسئولون ومجالس المحلية والقري على حالها ولم تجد من يقوم بحل مشاكلها التي تتزايد، ولا يعرف أحد عنها شيئًا

ففى جزيرة بلي تتكون من خمس قري ضمن الوحدة المحلية بتمدة تغرق في مياه ومياه الأمطار لا تجد مسؤول يتحرك

وأكد ناصر غنيم تاجر من أهالي القرية نستغيث بالوفد قومنا بالتلغرافات المقابر هدمت من براك مياه الأمطار والبيوت حيث بيننا وبين بنها علي مسافة قريبه من مركز بنها وتناساها المسئولون ا نحن تقدمنا بشكوي كثيره ليتم صرف صحي رحمه بالأهالي ولا يوجد أحد يسأل فينا والقرية في عشوائية لدرجه أن الشوارع امتلات بالمياه الأمطار وحاصرتها المياه الجوفية ولا يوجد بها صرف صحي.

ويقول عرفة عودة من الأهالي: بيتي انهدم و لم رأي احد رغم قعد في المياه "تلال القمامة تامل الشوارع افي الوقت الذي تجاهل المًسىوليين استغاثات المواطنين لعمل اصرف الذي تغرق فيه القرية وجعلو ودن من طين وآخر من عجين واكد أهالي القرية ان الارائهة أصبحت احد أسباب انتشار الأمراض المزمنة التيصبات العديد من أهالي القرية و قاموا بشكوا.ي للمسئولين بانتشار مياه الأمطار دخل القرية ألانه مما يدل علي عدم اهتمامه بصحه المواطن الذين أصبحوا محاصرين بمياه الصرف والأمطار تدهورت الخدمات وخاصة بالقرية أي تغير مازال يكسوها مياه الجوفية والأمراض والاوبىه وفي جوله الوفد نري اتغرق في مياه الأمطار ولأحد يتحرك وازالة بيوت من القرية القرية وتحاصره المياه بأكمله معرضين ولإزال لإهمال يسود الغلابه وكل الاهتمام بالأحياء الراقية بما تكتظ المناطق الشعبية بالقمامة في انتشار الا مراض الاوبائيه التي تحاربه الدولة يطلبوا الاهالي بتدخل محافظ الإقليم للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الإنقاذاهالي القرية من الأمراض الأوبئة الكريهة والموت