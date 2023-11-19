صحة فلسطين: سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفيات (شاهد)

طالب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والأممية بسرعة توفير الوقود للمستشفيات، وتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين.

وتابع “ خلال مؤتمر صحفي من مستشفى ناصر بخان يونس عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الأوبئة والأمراض الجلدية باتت تنتشر بين الجرحى والمصابين في مستشفيات قطاع غزة، فضلا عن التهابات الجهاز التنفسي، وهذا يزيد من معاناة الطواقم الطبية.

وأضاف، أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في قطاع غزة ويحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر.

وأشار إلى أن انتشار الأوبئة بشكل كبير بمختلف أنحاء قطاع غزة خاصة في المستشفيات التي لازالت تعمل كالمستشفى الإندونيسي إلى جانب مستشفيات جنوب قطاع غزة، كما تنتشر الأوبئة بشكل كبير في أماكن النزوح بالمدارس وهذا يلقي بظلاله على الصحة العامة بالمجتمع ككل، مما يتطلب سرعة التدخل من المؤسسات الأممية لإتخاذ إجراءات وتدابير أكثر فاعلية من أجل حماية النازحين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

اليوم الـ44 للعدوان على غزة:

في سياق آخر، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر في اليوم الـ44 من الحرب، فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته، اليوم الأحد، قصفًا مكثّفًا على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.

في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

وأشارت إلى أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي، موضحة أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد وهو الأهلي العربي "المعمداني" في غزة يعمل حاليًا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.

كما تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بما في ذلك 3 مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية هي النصر والرنتيسي والقدس.