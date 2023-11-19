استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، البدء في تقديم الخدمة الطبية بحملة 100 مليون صحة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء المحافظة.
وتقدم المبادرة خدمات فحص السمعيات و فحص الأم والجنين و صحة المرأة و فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وفحص المقبلين علي الزواج و الكشف عن الأمراض الوراثية و الكشف المبكر عن الأورام وفحص الانيميا والتقزم والكشف عن فيروس سي وفحص كبار السن إلي جانب خدمات تنظيم الأسرة ، وعمل قوافل توعوية وتثقيف صحي للمنتفعات
وقدمت المبادرة الخدمات الوقائية والتي تتمثل في عمل مسح ميداني للأطفال للتأكد من تلقي الطعوم الروتينية
وأعمال صحة البيئة ، وأخذ عينات من مياة الشرب والمرور علي شبكات معالجة المياه، وحمامات السباحة و عمل حملات تفتيشية من قبل إدارة مراقبة الأغذية إلي جانب عمل قوافل طبية مجانية للكشف علي المواطنين في كافة التخصصات ، وتقديم الكشف والعلاج بالمجان ، وعمل تقارير للعلاج علي نفقة الدولة ، وعمل تثقيف صحي للمترددين.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة ، واشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية ، ومنسق عام المبادرات بالقليوبية.