الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

راح ضحيتها مواطن.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عين شمس

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عن وقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

وبالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة

 

 

 

 

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