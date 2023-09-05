حكايات مأساوية نسجت تفاصيلها الخيانة.. "غدر الصحاب" يُواصل سفك الدماء

تُبرهن الأيام صدق الحكمة التي صاغها القدماء "اللهم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم"، فكثيرًا ما تنقلب الصداقة لغدرٍ بشع تسيل على نصله الحاد دماء حامية أريقت بأعصابٍ باردة.

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وكانت آخر حلقات المُسلسل البشع قد وقعت في القاهرة التي بدأت فيها المحكمة المُختصة، أول أمس الأحد، مُحاكمة تاجر ماشية أقدم على إنهاء حياة صديقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد في يناير الماضي.

وأثبتت التحقيقات أن المُتهم بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة الضحية وهو صديقه، وأعد لهذه الجريمة سلاحا أبيض "سكين" وانهال على الضحية بعدة طعنات قاسية جاءته في مواضع قاتلة أنهت قصته سريعا مع الدُنيا.

وأشارت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع السرقة حيث تبين أن المُتهم بحوزته مبلغ مالي كان تحت تصرف المجني عليه.

وتزخر الملفات بالعديد من الحكايات المأساوية التي نسجت الخيانة تفاصيلها الدامية، ليطل "غدر الصحاب" بوجهه القبيح مُواصلًا سفك الدماء:

جريمة عيادة العيون

في أبريل 2022، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بحُكم القصاص على المُتهمة نورهان. ج بعد أن وجدتها مُدانة بإزهاق روح صديقتها نجلاء في كفر الدوار.

وكشفت التحقيقات في الواقعة قيام المُتهمة المُدانة بإزهاق روح صديقتها المُقربة في داخل عيادة عيون تعمل بها بمول شهير في كفر الدوار بالبحيرة.

وكان ذلك بمُعاونة شريكيها في الجريمة، وجاءت الجريمة بدافع السرقة لهاتفها ومبلغ مالي بحوزتها فضلاً عن إيراد العيادة.

البشع في القصة هو ما روته الجانية بلسانها حيث روت تفاصيل لحظات الخيانة وكيف صرخت المجني عليها في وجهها "حرام عليكي"، وذلك أثناء تقييد حركتها وتسديد الطعنات القاتلة لها بعد خنقها.

الضحية المجني عليها

قطرات دم تُلطخ السلسلة

في يونيو 2022، فقد حلواني في الجيزة حياته بعد أن أقدم صديقه على إزهاق روحه بسبب مزاحٍ عادي سيعبر بالتأكيد دون أن يُسيل الدماء في الظروف الطبيعية.

وأشارت تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه ويُدعى محمود كانت مُرتبطاً بعلاقة صداقة مع الجاني لمدة تزيد على السنوات العشرة.

وكان في وقت الجريمة مدعوا لزيارة صديقه في بيته، وأثناء وصلة هزار بينهما قام المجني عليه دون قصد بقطع السلسلة التي كان يرتديها المُجرم.

ثارت حفيظة الجاني وخدرت شهوة الإجرام عقله فأصبح وحشاً مُفترساً وأخرج سلاحه الأبيض وانهال به على الضحية فأرداه قتيلا.

المجني عليه

رصاصة ببارود "الشطيرة الساخنة"

في مايو 2023، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في مُنتصف العقد السابع بعد إدانته بإطلاق النار على صديقه وشريكه في السكن.

وكشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن الدافع وراء الجريمة، حيث قام كليفتون ويليامز – 64 سنة بإطلاق النار على الضحية بسبب قيامه بتناول الشطيرة الأخيرة التي كان يملكها الجاني (Hot Pocket).

ونجا الجاني من الموت الذي بدا مُحققاً بعد أن تم نقله للمستشفى التي عُولج فيها من آثار الإصابات التي لحقت به.