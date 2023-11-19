اليوم العالمي للرجل.. أسباب اختيار اليوم وأهدافه

يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للرجل كفرصة لتقدير الرجال كآباء وإخوة وأزواج وزملاء، والاحتفاء بهم لما يقدمونه للمجتمع، حيث يحمل هذا اليوم قيمة كبيرة؛ لأنه يعزز الدور الإيجابي للرجال في تشكيل المجتمع والدولة والأمة ويعزز أيضًا المساواة بين الجنسين.

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للرجل:

يأتي الاحتفال لتخليد هذا اليوم للرجل، من أجل تكريم وتعزيز دوره في المجتمع وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة وتشجيع على إجراء نقاشات ومحادثات، بصورة أكثر انفتاحًا، حول العديد من القضايا، مثل الصحة العقلية للرجل ومعدلات الانتحار لديه وأسبابه، والنهوض ومواصلة الحياة بقوة.

وكذلك لإلقاء الضوء على أولئك الرجال الذين يمكنهم نشر الوعي الإيجابي حول العديد من القضايا التي تهم الرجل على الصعيد العالمي.

سبب اختيار هذا اليوم:

في البداية اختار رجل يدعى توماس أوستر يوم 7 فبراير في عام 1992 للاحتفال باليوم العالمي للرجال، ولكن لم يتم الاحتفال حتى جاء الدكتور جيروم تيلوكسينغ وأعاد تهيئة اليوم في ترينيداد وتوباجو، وتم الاحتفال به في 19 نوفمبر 1999، وذلك لكي يتصادف مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينغ.

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص للاحتفال بهذا اليوم، فإن منظميه يعتبرون أن هذا الحدث "فرصة للناس في كل مكان لإبداء حسن النية وتقدير الرجال للمساهمات التي يقدمونها في الحياة من أجل المصلحة العامة للجميع".