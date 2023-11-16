الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الشحنة المعلقة لعداد الغاز.. يواجه الكثير من المواطنين بعض المشاكل عند شحن عداد الغاز مسبق الدفع ولعل أبرزها رفض العداد قبول أي شحنة عند وضع الكارت.

في هذا الإطار، كشفت شركة “بتروتريد” للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن الشحنة المعلقة قد تكون أحد أبرز الأسباب لعدم إمكانية شحن العداد ورفضه استقبال أي شحنة.

من جانبها حرصت شركة بتروتريد على توضيح الحل اللازمة لحل مشكلة الشحنة المعلقة وإعادة شحن عداد الغاز مرة أخرى، و ذلك ردًا على تساؤلات المواطنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول هذا الشأن.

حل شحنة الغاز المعلقة:

أرشدت الشركة إلى أنه لا يمكن حل مشكلة الشحنة المعلقة وتشغيل العداد إلا بالتوجه إلى فرع شركة الغاز التابع لها العميل، ومعه كارت شحن العداد لوضعه على الجهاز وتحديثه لحل مشكلة الشحنة المعلقة.

أضافت أنه في عدم إعادة تشغيل العداد بعد شحن الكارت، يجب الاتصال برقم الطوارئ 125 من أي خط؛ للتواصل مع العميل وحل المشكلة.

أهم تعليمات الشحن والأمان لعدادات الغاز الطبيعي:

يجب وضع الكارت على العداد قبل الشحن.

توجه للشحن عند سماع صافرة الإنذار بنفاذ الرصيد.

التأكد من غلق جميع المحابس الغاز قبل الشحن.

انتظار 5 دقائق قبل تشغيل الغاز.

فى حالة ظهور "Gas Off" انتظر 5 دقائق إضافية و في حالة ثبات الرسالة انتظر نصف ساعة.

فى حالة عدم رجوع الغاز مرة أخرى بعد 3 محاولات قم بالاتصال بالطوارئ.