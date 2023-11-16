أهم تفاصيل السخانات الشمسية.. تكفي 6 أفراد وعمرها 25 عامًا

أهم تفاصيل السخانات الشمسية.. أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانًا دعا خلاله إلى تركيب السخانات الشمسية، لافتًا إلى أنه توجد عدد من المتطلبات يجب توافرها عند تركيب سخانات الطاقة الشمسية.

يعد سخان المياه الشمسي مصدرًا دائمًا وموفرًا، إذْ يتم دفع قيمة السخان في بداية الأمر ولا توجد أي مصروفات سواء من طاقة الكهرباء أو الغاز، لافتًا إلى أن الجدوى الاقتصادية للسخان تصل إلى 7 سنوات إذ يتم استرداد قيمته من خلال توفير فواتير الكهرباء والغاز، بينما يصل عمره الافتراضي إلى 25 عامًا.

خلال السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" تفاصيل وأسعار تركيب السخانات الشمسية وفقًا لما أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

سعر سخان الطاقة الشمسية:

يبلغ سعره في الأسواق ٢٥ ألف جنيه تقريبًا، ويكفي استهلاك لعدد من الأفراد يصل إلى ٦ تقريبًا.

متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية:

توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

تحديد المكان المناسب للتركيب.

توافر مساحة مناسبة.

تحديد السعة اللترية المناسبة.

توافر عناصر الأمان.

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: “إن هناك الكثير من الشركات التي تعتمدها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعمل في الأسواق المصرية، يمكن الوصول إليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني”، مشيرًا إلى أنه ما زالت السوق المصرية ضعيفة في الإقبال على تلك المنتجات رغم ثراء مصر بالطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام.