الجمعة .. طقس معتدل ومشمس بالإسماعيلية

انخفاض في درجات الحرارة واعتدال حالة الطقس بالاسماعيليه

سجلت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات عن الاسبوع الماضي.

حيث بلغت العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية .وجاء نشاط معتدل للرياح بسرعة ( ٢٨كم / س)وادى تحسن حالة الطقس لاقبال المئات من الأهالي عقب صلاة الجمعة للاستمتاع بحالة الطقس في حدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 والدائري.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق على فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪ .

وشهدت حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية بالإسماعيلية وبين المحافظات الأخرى انتظاما مع ساعات الصباح..