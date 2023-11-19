غداً.. قافلة طبية للتوعية بمرض السكر بمركز الخضرى بأسيوط

تنظيم قافلة طبية بمركز صحي قرية علوان التابعة لمركز أسيوط غدًا الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري للتوعية بمرض السكر وكيفية التعامل ومعه والحد من أخطاره وكيفية التعايش الآمن معه تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"لافتًا إلى أن القافلة تنظمها كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة بالتعاون مع مديرية الصحة وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري والذي يوافق يوم 14 نوفمبر من كل عام.

وأشادت محافظة أسيوط بالدور المجتمعي والمشاركة الاجتماعية لجامعة سفنكس في القوافل الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات بالتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الجهات الشريكة للتهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأتي هذه القوافل تأكيدًا للدور المجتمعي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي الصحي للموطنين والتشجيع على تبني نمط حياة صحي وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والإرشادية والتوعية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة قرى حياة كريمة.

وأعلنت محافظة أسيوط عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أية أنشطة أو فعاليات ضمن المشاركة المجتمعية لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية خاصة لغير القادرين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية موجهًا بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ القافلة وإعداد تقرير لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية للمواطنين.