أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. العنب بكام

واصلت أسعار الفاكهة تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر نحو35 جنيها، وسجل سعر كيلو التفاح السورى واللبنانى مابين 18 إلى 28 جنيها.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

قائمة أسعار الفاكهة اليوم الاحد في سوق العبور للجملة

الفاكهة

قائمة بأسعار الفاكهة اليوم.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر «رومي» ما بين 10 و13 جنيها

سجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح السورى واللبنانى ما بين 18 و28 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح السمانى ما بين 9 إلى 15 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 16 و20 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الرملى ما بين 8 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 30 و40 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الرمان ما بين 8 و22 جنيها

سجل سعر كيلو الكنتالوب ما بين 9 و14 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكاكا ما بين 10 و20 جنيها.