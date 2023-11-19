"آليات النظام الانتخابي وأهمية المشاركة الانتخابية" ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

في سياق الدور التاريخي الذي تؤديه الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية، نظم مركز إعلام أسيوط برئاسة عبير جمعة مدير المركز ندوة تحت عنوان "آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية". وأقيمت الندوة في قاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط.

أكدت عبير جمعة مدير مركز إعلام أسيوط، حيث أكدت أهمية التواصل والحوار بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية. وأشارت جمعة إلى أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات في توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للمواطنين بشأن النظام الانتخابي وعمليات الانتخابات.

وأشارت عبير بأن الندوة تناولت العديد من الجوانب المهمة في النظام الانتخابي في الدستور المصري، حيث يتم تقديم شرح دقيق وشامل لآليات الانتخابات والإجراءات اللازمة للمشاركة فيها. يعطي المحاضرون نظرة عامة على الأحزاب السياسية المعترف بها وأهم دورها في العملية السياسية والانتخابية في مصر.

تمت مناقشة أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه ذلك على المستوى الوطني والمحلي. كما تطرقت الندوة إلى أدوار المواطن في الرقابة على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وذلك من خلال المشاركة في التصويت ومراقبة الأصوات والتصويت بوعي ومسؤولية.

وأكد المتحدثون أن المشاركة السليمة والفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية هي جزء أساسي من الديمقراطية، وأنها تعزز الشفافية والمساءلة والشرعية السياسية. وشددوا على ضرورة تعزيز الوعي الانتخابي وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين، بحيث يتمكنون من اتخاذ قرارات مدروسة ومعرفة أهمية دورهم في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

حضر اللقاء الدكتور رجب الكحلاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط. وتناول اللقاء تعريف الدستور وأهميته في تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم السلطات العامة وتحديد الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات وكما تم شرح مواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة، وأهمها المواد "140" و"141" و"143".

وحضر اللقاء أيضًا محمد عبده، مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط، الذي قدم إحصائيات الانتخابات في المحافظة من ناحية عدد الناخبين من الذكور والإناث.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الأجهزة المحلية في أسيوط، وطلاب الجامعة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى حول الاستحقاق الرئاسي. وتسلط الندوة الضوء على آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري، وتعزز أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كمحور أساسي في تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل مصر.

اختتمت الندوة بجلسة استفسارات وأسئلة من الحضور، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة السياسية. واختتمت جمعة الندوة بتوجيه الشكر للحضور على مشاركتهم الفعالة والمثمرة في الندوة، وأكدت استمرار المركز في تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي السياسي وتشجيع المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة