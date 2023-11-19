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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة هالاند مع منتخب النرويج

هالاند
هالاند

تعرض إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج لإصابة قوية، خلال مواجهة جزر فارو، والتي لُعبت خلال الأسبوع الماضي، في المباراة الودية استعدادًا لخوض تصفيات أمم أوروبا.

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وأكد الجهاز الطبي للمنتخب النرويجي أن إصابة المهاجم الخضرم ليست خطيرة، لكنه يعاني من ألم مبرح في القدم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إرلينج هالاند من خوض مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها السبت المقبل.

وأكدت التقارير أن اللاعب لن يخوض مباراة منتخب بلاده اليوم أمام اسكتلندا، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، بعدما تعرض للإصابة، لكنه سيعود مرة أخري لتدريبات مانشستر سيتي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن موقف هالاند من لقاء ليفربول سيتحدد بناءًا على تقرير الطبي من قبل طبيب مانشستر سيتي، والذي سيكون قبل المباراة بـ 48 ساعة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يبحث عن الفوز بمباراة ليفربول المقبلة، وذلك للانفراد بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل السيتي في المركز الأول بـ 28 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ 27 نقطة، مما يجعلها مباراة من العيار الثقيل.

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