يفضل الكبار والصغار تناول التشيز كيك بين الحلويات لمذاقه الطيب ومكوناته المتنوعة واحتوائه على التوت البري المفيد لصحة الجسم والمناعة.

ودائما ما تحرص الأمهات على تحضير العديد من الأصناف لافراد أسرتها وخاصة الحلويات لضمان مكوناتها لتوفر في الميزانية المسموحة لها طوال الشهر بالمنزل.

وعلى خطى اشهر الشيفات نقدم لكٍ طريقة تحضير تشيز كيك البلوبيري المخبوز لتكن من الوصفات السهلة والسريعة المحببه لكم في الفتره المقبله في ليالي الشتاء الدافئه.

المقادير

- بسكويت : 250 جراماً (مطحون)

- الزبدة : 100 جغراماً

- جبن كريمي : 2 كوب (طري)

- سكر : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- طحين : ملعقتان كبيرتان وربع

- برش ليمون : 1 حبة

- البلوبري : كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية التشيز كيك ذات القاع المتحرك بالزبدة.

اخلطي البسكويت مع الزبدة ورصي الخليط في القالب وأدخليه للفرن لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيه واتركيه حتى يبرد تماماً.

في وعاء، اخفقي الجبنة مع السكر بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح مزيج كريمي القوام.

أضيفي البيضة المخفوقة تدريجياً مع الخفق بعد كل إضافة.

أضيفي برش الليمون والطحين واخفقي قليلاً.

أضيفي البلوبيري إلى المزيج، وقلبي باستعمال ملعقة مسطحة.

صبي المزيج في القالب، ثم اطرقي الصينية على سطح الطاولة لإخراج الهواء منها.

أدخلي صينية التشيز كيك إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى النضج.

أخرجي التشيز كيك من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم مرري السكين على حواف الصينية، وقطعيه وقدميه.