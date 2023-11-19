طائرات الاحتلال تدمر 4 مساجد في مخيم جباليا شمال غزة

أكدت تقارير فلسطينية في خبر عاجل بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلال القصف المستمر على المنطقة.

تقصف غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة، حيث تعهدت بالقضاء على حماس، بعد هجوم المقاومة على الاحتلال في الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي، في عملية طوفان الأقصى.

ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل معظم أنحاء غزة، وأمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، مما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون، ووصل عدد الشهداء إلى 12012 والجرحى إلى 32300.

الصحة الفلسطينية: أكثر من 11800 شهيد بينهم 4900 طفل في غزة

وأوضحت الصحة الفلسطينية في تقريرها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.