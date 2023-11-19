غني بالأوميجا 3.. طريقة عمل نودلز بالخضار والجمبري

يتميز الجمبري بإحتوائه على فوائد عديدة أبرزها الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ، ويرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

نودلز

طريقة عمل نودلز بالخضار والجمبري

المقادير

- جمبري : كيلو (مقشر)

- صويا صوص : نصف كوب (لايت)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- زنجبيل : نصف ملعقة كبيرة (مبشور)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- ثوم : 5 فصوص (مهروس)

- زيت نباتي : 3 ملاعق كبيرة

- جزر : حسب الرغبة

- فلفل ملوّن : حسب الرغبة

- كرنب : حسب الرغبة

- بصل : 1 حبة

- مرق : حسب الحاجة

- نودلز : عبوة

- بصل أخضر : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

في طبق ضعي الجمبري، والصويا صوص، والنشا، والزنجبيل، والثوم، والفلفل، وباستخدام ملعقة بلاستيكية عريضة قومي بتقليب الروبيان ليختلط تماماً مع بقية المكونات.

في مقلاة واسعة ضعي الزيت على نار متوسطة ليسخن جيداً.

باستعمال ملعقة ذات ثقوب، قومي بإخراج الروبيان من الصلصة وضعيه في المقلاة وقلبي الروبيان بسرعة على نار قوية حتى يصبح ذهبي اللون وينضج تماماً.

أخرجي الروبيان من المقلاة وضعيه في طبق جانبي.

بنفس المقلاة، أضيفي الجزر، والفلفل الأخضر والأحمر وقلبي الخضراوات على نار قوية لمدة دقيقة.

أضيفي الكرنب وقلبي لمدة 30 دقيقة ليتغير لون الكرنب، ثم أضيفي البصل والجزر وقلبي لمدة دقيقة فقط.

أعيدي الروبيان للمقلاة فوق الخضراوات، وأضيفي المرق وقلبي الروبيان والخضراوات على نار قوية حتى يتسبك المرق.

في طبق عميق ضعي النودلز في ماء مغلي حتى يلين.

صفّي النودلز وأضيفيه لخليط الروبيان والخضراوات وقلبي لتختلط المكونات جيداً.

في طبق تقديم عميق، اسكبي النودلز بالروبيان والخضراوات، ووزعي شرائح البصل الأخضر للتزيين، وقدميه ساخناً.