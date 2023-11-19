إصدار اللائحة الداخلية لـلتربية النوعية بسوهاج بنظام الساعات المعتمدة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قراراً وزارياً بالموافقة على اصدار اللائحة الداخلية "لمرحلة البكالوريوس" بكلية التربية النوعية بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.



واكد النعماني أن مفهوم التعليم الجامعي تغير عما كان قديما، حيث يهدف في المقام الأول إلى صقل مهارات الطالب بمختلف المجالات، كي يكون مؤهلا جيدا لطبيعة ومتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، لذا تسعي الجامعة ان تعمل بنظام الساعات المعتمدة، للكليات الموجودة بها، حيث من خلالها يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الإنتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطاً البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.



وأضافت الدكتورة لمياء ابو زيد عميد الكلية أن اصدار اللائحة جاء بناءاً علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات، وموافقة لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، وبناءاً علي موافقة مجلس الجامعة.