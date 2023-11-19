انطلاق فاعليات البطولة العربية لكمال الاجسام لليوم الثانى 

بمشاركة 13 دولة..

تنطلق مساء الاحد لليوم الثانى على التوالى فعاليات البطولة العربية رقم 23 لكمال الأجسام والمقاومة بمحافظة الإسكندرية وتستمرثلاثة أيام والتي بدأت بعمليات التسجيل والميزان وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام وكان من المتوقع مشاركة 400 لاعب، ولكن جاءت الحقيقة على غير المتوقع بمشاركة ما يزيد عن 800 لاعب من دول العالم العربي.

كما جاء شعار البطولة العربية لكمال الأجسام علم فلسطين تعبيراً وتقديراً لما تمر به دولة فلسطين الشقيقة، وهي لافتة جميلة من مجلس إدارة الاتحاد العربي لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم نائب أول رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادات الإفريقي والعربي والمصري .

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، البطولة العربية الـ 23 لكمال الأجسام للرجال، والـ 19 للشباب، والثالثة الكلاسيك والفيزيك والتي يشارك فيها نحو 800 لاعب من 13 دولة عربية شقيقة.

عبر اللواء الشريف عن فخره واعتزازه باستضافة الاسكندرية للبطولة العربية لبناء الاجسام للعام الثانى على التوالى ورحب المحافظ بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض أقدم سكندريات العالم وعاصمة مصر الثانية.

وأكد اللواء محمد الشريف أن استضافة الإسكندرية لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى يعد مؤشرًا هامًا على نجاحها في استضافة الفعاليات الكبرى وجاهزيتها الدائمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه الشريف الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على إخراج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعقب افتتاح البطولة؛ شهد اللواء محمد الشريف الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام، والتي أكد خلالها على أن الإسكندرية ترحب باستضافة البطولة خلال السنوات القادمة، ودعا جميع الوفود المشاركة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور عادل فهيم الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود، متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.

أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الاجسام واللياقة البدنيه أن برنامج البطولة النهائي سيكون، في اليوم الأول 17 نوفمبر 2023، يتم عملية الميزان وتسجيل اللاعبين ابتداءً من ٧ صباحاً وحتى الساعة ٦مساءً وقد تمت بكل نجاح وتم تسجيل مايزيد عن 800 لاعب يمثلون 13 دوله عربيه بجانب مصر الدوله المستضيفه للحدث وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل علي مر تاريخ البطولة العربيه.

وقال الدكتور محمود درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد واحد القائمين علي هذا الحدث حضور اللاعبين من السابعة صباحاً لرش" التان" اللون والاستعداد لصعود المسرح وبعدها يتم افتتاح البطولة في العاشره والنصف صباحاً بحضور محافظ الإسكندرية.

حيث سيكون البدء بفئة أساتذة كمال الأجسام فوق 40 وفوق 50 وفوق 60 سنة، ثم كمال اجسام وفيزيك ناشئين تحت 18 سنه - ثم كمال اجسام وكلاسيك وفيزيك ناشئين تحت 23 سنه،

ثم بدء المنافسات الساعة التاسعة صباحاً بفئة الفيزيك رجال ثم الماسكولار فيزيك رجال ثم جاء ذلك بحضور؛ الدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة.كلاسيك فيزيك رجال ثم كمال الاجسام رجال بجميع أوزانها وختام فعاليات البطولة.

هذا وقد خصص محافظ الإسكندرية اتوبيسات مكيفة من أجل تنقلات الضيوف العرب وإقامة جولات سياحية لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط، وتخصيص فرقة فنون شعبية لتقديم استعراضات فنية في حفل افتتاح وختام البطولة، وتأمين كافة فعاليات البطولة وتحركات الضيوف العرب تحت إشراف خاص من مدير أمن الإسكندرية، وتقديم هدايا للضيوف العرب من قِبل هيئة تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، كما سيُهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة للدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.