سوق الورشة.. آثاث على كل شكل ولون بأرخص سعر في مصر

تعد منطقة "الورشة" الواقعة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتضم العشرات من محلات الأثاث ذا السعر المنخفض، والذي لم يتعدَ ربع سعر "الأثاث" في مناطق أخرى، ويقصدها كل شاب يرغب في فرش شقة الزوجية بأسعار منخفضة لغرف لا تقل مظهر مثيلاتها في المولات التجارية الكبرى.

ففي خضم موجات الغلاء التي يعاني منها الشعب المصري وطالت كافة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، ما زالت هناك مناطق تحتفظ بطابعها الاقتصادي البسيط لإعانة المواطن على تلبية احتياجاته وأبرز تلك الأماكن سوق "الورشة".

ربما تكمن كلمة السر هنا في "الجودة"، بحسب تصريحات التجار، أو بمعنى أدق جودة الخشب وجودة السفنج، فبالاستعانة بأخشاب ذات جودة أقل، ولكنها تؤدي غرضها في استيعاب أغراض المعيشة وتعيش لأعمار لا بأس بها بحسب "الاستهلاك" والمحافظة على المنتج نفسه.

أسعار الورشة هى المغزى

في هذا السياق، روي عم جمال، صاحب معرض أثاث بالورشة، أن منطقة الورشة اشتهرت بأسعارها المنخفضة على مدار ربع قرن ويقصدها الآلاف من الشباب سنويًا من الراغبين في الزواج أو تجديد "العفش" بأسعار جيدة، مشيرًا إلى أن الورشة يوجد بها أثاث غالٍ للراغبين ولكن الغالبية أساس اقتصادي.

وأشار صاحب معرض الأثاث، إلى أن الأسعار زادت بالفعل في الأيام الأخيرة دون سبب، فالمصنع رفع أسعاره وسيارات النقل رفعت أسعارها حتى العامل لم تعد اليومية المعهودة ترضيه، ورفع أسعاره هو الآخر، فانعكس الأمر على الأسعار.

الإقبال ضعيف والمدارس هي السبب

كما يقول محمد غازي، مدير معرض أثاث، أن الورشة يوجد بها جميع مستلزمات الجهاز من أثاث وأجهزة كهربائية ومطابخ ومعارض لاحتياجات المصنع وغيرها من المستلزمات التي يقصدها الزبائن، والآلاف من شقق العرائس تم فرشها بفرش الورشة بسبب الأسعار الزهيدة التي يقدمها التجار في إطار المنافسة بين التجار.

ويضيف غازي، أن الإقبال ضعيف للغاية هذه الأيام ويكاد يكون شبه منعدم بسبب موسم المدارس وسوء الأحوال الاقتصادية في ذلك التوقيت، فضلًا عن أن موسم الشتاء لا يشهد أفراح كثيرة، لذا فمعروضات الورشة لا حاجة لها في ذلك الوقت.

أسعار الأثاث

وأشار مدير معرض الأثاث إلى عن البضاعة في الورشة تبدأ من أسعار لا مثيل لها فغرف النوم تبدأ من ١٠ آلاف جنيه، وتلك الغرف جودتها أقل من غيرها، فضلًا عن أن أسعار الغرف بالإضاءات تكون أسعارها أكثر وتتراوح بين ١٥ إلى ٢٥ ألف.

أما عن أسعار غرف الأطفال فتبدأ من ٦ آلاف جنيه والنيش من ٣ آلاف جنيه والسفرة تبدأ من ٧ آلاف جنيه.