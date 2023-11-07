معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بقرى أولاد صقر فى الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض جديد بقاعة المجد بمركز أولاد صقر لتوزيع الاثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى بنى حسن وعزبة العرب وبنى منصور وقصاصين الازهار و الشوافين بمركز اولاد صقر فى محافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.



وأكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .



وأوضح أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.