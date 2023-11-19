شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب والذي وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيهًا يرجع إلى إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حيث وصل سعر الأوقية العالمية لـ1982 دولارًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن حالة عدم الإستقرار في الاوضاع الدولية وحالة الحرب التي تشهدها قطاع غزة تؤثر على سعر الذهب عالميًا مما يجعل الطلب عليه كثيرًا حيث يلجأ البعض إلى شراء الذهب كملاذ آمن لمدخراتهم.

سعر الدولار في السوق السوداء

وأفاد، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، أن سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز الـ 50 جنيهًا، ففي حالة انخفاضه سيؤدي إلى خفض سعر الذهب، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ2720 جنيها، وعيار 24 لـ3050 جنيهًا، وعيار 18 لـ 2240 جنيهًا، والجنيه الذهب وصل لـ 22 ألف جنيهًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على خفض سعر الذهب بكافة السوائل من خلال مد مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ستة أشهر حتى مايو المقبل عمل رواج في السوق المحلي.