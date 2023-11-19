ميناء دمياط يستقبل 14 سفينةً بضائع عامة ومتنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22961 طن تشمل : 616 طن ملح و 9090 طن رمل و 7870 طن يوريا و 800 طن علف و 4585 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37585 طن تشمل : 9047 طن خردة و 6539 طن حديد و 5275 طن سكر و 500 طن فول صويا و 8524 طن قمح و 7700 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5120 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96002 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391603 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4483 شاحنة .وفي ذات السياق