الأمطار تضرب المحافظات.. نصائح لتجنب صعق الكهرباء

الصعق الكهربائى… تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة حالة من عدم الاستقرار نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

وموجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.

وأبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار هو تساقط الأمطار، حيث تتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورًا من الإسكندرية حتى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وتمتد الأمطار متوسطة إلى المناطق الداخلية ومنها جنوب الوجه البحري وتمتد متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه يمطن تكون سيول في سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية.

نصائح للوقاية من حوادث صعق الكهرباء في موسم الأمطار

- اتصل سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك، ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- ابتعد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء «أعمدة إنارة - أكشاك - كابلات».

- عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية عند ابتلاء ملابسك من الأمطار.

-البعد عن فيش الكهرباء عند دخول المنزل.

- لابد من توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من أعمدة الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

طرق الحماية من مخاطر حوادث صعق الكهرباء

- عدم لمس أجهزة كهربائية ومفاتيح، حال الوقوف على أرض مبللة.

- تجنب لمس الأجهزة الكهربائية والمفاتيح بأيدي مبللة.

- عدم ترك أجهزة كهربائية متصلة بالتيار الكهربائي، خلال السفر أو عند ترك المنزل، وإبقاء الأجهزة الكهربائية مفصولة عن الكهرباء في الأوقات التي لا يتم استخدامها.

- إجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية والمفاتيح.

- فصل التيار الكهربائي على الفور، في حالة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أي أدخنة.

- تجنب زيادة الحمل على الأجهزة الكهربائية، لعدم حدوث أي حرائق.

- التأكد من إن الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال.

- عدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأجهزة الكهربائية

-التأكّد من أنّ الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناولهم.

- شرح خطورة الكهرباء والطرق الصحيحة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية للأطفال عند بلوغهم السن التي تسمح لهم بفهم ذلك.

- إغلاق منافذ المقابس لمنع الأطفال من إدخال أيّ شيء فيها

- إخفاء هذه المقابس خصوصاً قليلة الاستخدام منها بواسطة قطع الأثاث.