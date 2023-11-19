موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.. يبحث الكثير من المواطنين على مرتبات شهر نوفمبر، إذ يكون اليوم الأول لصرف مرتبات شهر نوفمبر الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري، ويستمر ذلك لمدة 5 أيام حتى 29 من الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات العاملين

كما يتم صرف متأخرات المرتبات يوم 8،9،12 نوفمبر، طبقًا لوزارة المالية، بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات العاملين والمتأخرات.

مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة

وفي السياق الموظفون يحصلون على مرتبات شهر نوفمبر مع تطبيق الزيادة الجديدة، وتشمل صرف علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه سابقًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى للأجور الجديد:

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.