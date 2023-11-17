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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمومية المريخ البورسعيدى توافق على الميزانية المالية

عمومية المريخ البورسعيدي
عمومية المريخ البورسعيدي

انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي المريخ البورسعيدى والتي أقيمت يوم الجمعة من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً بمقر النادى الرئيسى .

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و إكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور ١٦٩ عضو من أعضاء الجمعية العمومية متخطياً نسبة الحضور المقررة و هى ١٣٢ عضو من أصل ٦٥٨ عضو يحق لهم الحضور .

قال أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود و الألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر و السادة أعضاء الجمعية العمومية حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسؤولى الإدارة فى كافة النواحى كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية و الفنية و الإجتماعية .

أضاف " أيمن عيد " وافقت الجمعية العمومية على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات ١٦٢ موافق و ٤ أصوات باطلة و ٣ لا اوافق كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط و خطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة .

أقيم إجتماع الجمعية العمومية بنادى المريخ البورسعيدى بإشراف قضائى و متابعة الإجراءات من جانب الجهة الإدارية بمديرية الشباب و الرياضة .

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