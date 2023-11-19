«إيجل للاستشارات المالية» تجهز لطرح 3 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

48 مليون جنيه رؤوس الأموال

تتفاوض شركة إيجل للاستشارات المالية مع عدد من الشركات العاملة فى السوق تمهيدا لقيدها وطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تتفاوض مع 3 شركات لتجهيزها، ماليًا، وإداريًا، وفنيًا، وفقًا لهيكلة كاملة، تمهيدًا لعملية إدراجها بسوق الأسهم.

أضاف «عمارة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن إجمالى رؤوس الشركات المزمع طرحها يصل إلى 48 مليون جنيه، وتعمل هذه الشركات فى قطاعات مختلفة، سواء فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أو تجارة الزيوت، أو فى مجال صناعة الكرتون.

أشار إلى أن النشاط الذى شهدته البورصة مؤخرًا، ومعها حركة النشاط الملموسة فى قيم تداولات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم فى الاتجاه إلى طرح هذه الشركات، والاستفادة من حالة الإقبال من المستثمرين على التداول فى البورصة، للتحوط ضد التضخم، والحفاظ على قيمة مدخراتهم.

كما توقع أن يتم طرح هذه الشركات خلال الربع الأول من العام القادم 2024، خاصة أنه يوجد العديد من الشركات التى تسعى الشركة إلى تجهيزها أيضاً خلال العام القادم.

قامت شركة «إيجل» خلال العام 2023 بإجراء عمليات هيكلة، وإجراء قيمة عادلة للشركات المقيدة، والمتعاملة بسوق الأوراق المالية، وكذلك الشركات غير المقيدة، ووصل عددها إلى 10 شركات، إذ تسعى الشركة لتجهيز المزيد من الشركات.