الرقابة المالية تستعرض إجراءات تداول شهادات «سوق الكربون» مع 35 شركة

72 مشاركًا فى اللقاء

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لقائها الثانى مع كافة الأطراف المشاركة بسوق الكربون الطوعى، وبحضور ٧٢ مشاركًا يمثلون 35 شركة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون حيث قامت الهيئة بعقد اجتماع مع ممثلى نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعى خلال شهر أكتوبر الماضى.

حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات كل من الهيئة والبورصة وممثلى كل من وزارة البيئة وشركة التسوية وطرفى السوق من جانب العرض وجانب الطلب.

تم خلال اللقاء عرض عدد من العروض التقديمية منها عروض توضح إجراءات التسجيل بالسوق وإجراءات التداول الخاصة بشهادات الكربون وإجراءات تعويض الانبعاثات.

كما تم استعراض الموقع الإلكترونى والذى يتضمن عرض للمشروعات التى ستتم إتاحة شهادتها للتداول من خلال البورصة المصرية وعرض مواصفات المشروعات والبيانات الخاصة.

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