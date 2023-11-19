روي رانا يعلق على اعتزال عمرو الجندي ويكشف سبب غياب نجم الاتحاد عن كأس العالم

تحدث روي رانا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر عن اختياراته في كاس العالم للانضمام لقائمة الفراعنة.

وقال روي رانا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لقد قمت باختيار لاعبين رائعين للانضمام للمنتخب سواء كريم حاتم أو غيره".

وأضاف "هذه المجموعة من اللاعبين حققت الفوز في مباراتين في كأس العالم وهذا لم يحدث منذ عام 1950، لا أعلق على اختياراتي ولكن هدفي هو الحفاظ على قوام المنتخب وأسلوب اللعب",

وأردف "أحمد عادل دولا لاعب الاتحاد السكندري هو من اعتذر عن عدم الانضمام لصفوف المنتخب في كاس العالم، اللاعب شعر بأنه غير مستعد جسديًا ونفسيًا للمنافسة في المنتخب وهذه هي الأسباب التي أخبرني بها وأنا احترمت قراره".

وواصل "دولا لاعب رائع ومسدد جيد للكرة، ولكنه اعتذر ومتاكد من عودته للمنتخب مرة أخرى بعد اعلان جاهزيته".

وعن اعتزال عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي وقائد منتخب مصر اللعب دوليًا، قال روي رانا "انا احب الجندي، احبه كثيرا، هو لاعب رائع وقدم الكثير لمنتخب بلاده".

وأختتم "لقد احترمت قراره بالاعتزال هو يملك أسرة صغيرة وأتفهم قراره وسببه، ولكني أرى أنه لديه سنوات مقبلة قادر أن يقدم فيها العديد مع المنتخب المصري".