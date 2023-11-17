خاص..اتحاد السلة يعقد اجتماع طارئ غداً للاستقرار على بديل روي رانا

إنفراد الوفد

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة عقد إجتماع طارئ غداً السبت من أجل مناقشة ملف المدير الفني الجديد لمنتخب السلة خلفاً للكندي روي رانا .



وعلمت الوفد من مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة السلة أن مجلس الإدارة يعقد اجتماع طارئ غدا السبت من أجل مناقشة ملف المدير الفني والاستقرار على المدرب الجديد ".



وتابع قائلاً:" روي رانا وضع الاتحاد في ورطة بعدما ابلغهم بعدم قدرته على التواجد في بطولة المنتخبات العربية وأنه سوف يتابع أعضاء الجهاز الفني " اون لاين" وهذا الأمر مرفوض بشكل تام ".



وأضاف:" لم نستقر حتى الآن على المدير الفني الجديد سواء وطني أم اجنبي لان الوقت ضيق للغاية خاصة أن المنتخب مقبل على بطولة نهاية الشهر الجاري ".



روي رانا يعلن رحيله عن تدريب منتخب السلة ويوجه رسالة للجماهير



أعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيلة عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن استكمال المباراة.





وجاء البيان كالتالي:



قال رانا: إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف :" شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوي وقد اثبتت هذه المجموعة قدرتها علي منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن".

وتابع رانا : فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

وأتم روي رانا حديثة قائلاً : "لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني".

