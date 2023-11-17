تأكيدًا للوفد.. اتحاد السلة يعلن رسميًا رحيل روي رانا

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة بيانًا يعلن فيه رحيل المدرب الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب السلة .

وكانت الوفد انفردت بأسباب رحيل المدرب الكندي وارتباطه بفريق خارجى،،،

جاء البيان كالتالي..

قال الاتحاد في البيان: "خلال المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا بشأن تجديد عقده لم يتم التوصل لاتفاق بسبب ارتباطه خارجيًا وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة ".

وأضاف:" لذا يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالشكر إلى الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني على ما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية".

وأعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيلة عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن عدم استكمال المباراة.