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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ14 هدفًا في مباراة تاريخية

كيليان مبابي لاعب
كيليان مبابي لاعب فرنسا

حقق منتخب فرنسا فوزًا كاسحًا على منتخب جبل طارق بـ14 هدفًا في المباراة العجيبة التي جمعت بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024.

سجل أهداف منتخب فرنسا في الشوط الأول إيثان جيمس سانتوس "هدف في مرماه" و ماركوس تورام و وارين زايري إميري و كيليان مبابي "ضربة جزاء" و جوناثان كلوس و نغسيلي كومان و يوسف فوفانا.

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منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول

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مبابي يقود تشكيل فرنسا الرسمي أمام جبل طارق

وفي الشوط الثاني سجل الأهداف ادريان رابيو و كينغسيلي كومان و عثمان ديمبلي و كيليان مبابي "هدفين" و اوليفيه جيرو "هدفين".

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كلاوس، توديبو، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري، أدريان رابيو، كينجيسلي كومان.

الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات لم يخسر في أي مباراة، فيما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب دون رصيد من النقاط.

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