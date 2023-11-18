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السبت 18 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول

كيليان مبابي لاعب
كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا

أمطر منتخب فرنسا شباك نظيره منتخب جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن في إطار منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

سجل أهداف منتخب فرنسا إيثان جيمس سانتوس "هدف في مرماه" و ماركوس تورام و وارين زايري إميري و كيليان مبابي "ضربة جزاء" و جوناثان كلوس و نغسيلي كومان و يوسف فوفانا.

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منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول

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مبابي يقود تشكيل فرنسا الرسمي أمام جبل طارق

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كلاوس، توديبو، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري، أدريان رابيو، كينجيسلي كومان.

الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات لم يخسر في أي مباراة، بينما يحل نظيره الهولندي في المركز الثاني بـ 12 نقطة، فيما تأتي اليونان في المركز الثالث بـ 12 نقطة أيضًا.

بينما تحتل أيرلندا المركز الرابع بـ 6 نقاط، فيما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب دون رصيد من النقاط.

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