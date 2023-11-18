منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول

أمطر منتخب فرنسا شباك نظيره منتخب جبل طارق بـ7 أهداف في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن في إطار منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

سجل أهداف منتخب فرنسا إيثان جيمس سانتوس "هدف في مرماه" و ماركوس تورام و وارين زايري إميري و كيليان مبابي "ضربة جزاء" و جوناثان كلوس و نغسيلي كومان و يوسف فوفانا.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كلاوس، توديبو، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري، أدريان رابيو، كينجيسلي كومان.

الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات لم يخسر في أي مباراة، بينما يحل نظيره الهولندي في المركز الثاني بـ 12 نقطة، فيما تأتي اليونان في المركز الثالث بـ 12 نقطة أيضًا.

بينما تحتل أيرلندا المركز الرابع بـ 6 نقاط، فيما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب دون رصيد من النقاط.