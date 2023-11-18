مبابي يقود تشكيل فرنسا الرسمي أمام جبل طارق

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب، عن تشكيل الديوك الرسمي لمواجهة جبل طارق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الثلاث دول "أمريكا وكندا والمكسيك"، في المباراة التي يشهدها ملعب إليانز ريفييرا.

ويقود كيليان مبابي هجوم الديوك خلال مباراة جبل طارق اليوم، والمقرر انطلاقها في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

تشكيل فرنسا الرسمي أمام جبل طارق

حارس المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: زائير إميري، أدريان رابيو، كينجيسلي كومان.

الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، ماركوس تورام.

ترتيب مجموعة فرنسا

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات لم يخسر في أي مباراة، بينما يحل نظيره الهولندي في المركز الثاني بـ 12 نقطة، فيما تأتي اليونان في المركز الثالث بـ 12 نقطة أيضًا.

بينما تحتل أيرلندا المركز الرابع بـ 6 نقاط، فيما يتزيل منتخب جبل طارق الترتيب بدون رصيد من النقاط.