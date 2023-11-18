د. عبدالسند يمامة: "تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية.. الإصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية"

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى تنمية التي نريدها والإصلاح السياسي.

تعليق د. عبدالسند يمامة على تشكيل الحكومة:

أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن الاصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة اقتصادية، موضحًا أن التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مطلوب في ظل الظروف الصعبة.

أوضح أن لابد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادي أكثر، مشددًا على أن التخصص مهم جدًا ومطلوب، منوهًا بأن مشكلتنا تستدعى وجود أساتذة في المالية والاقتصادي والإدارة والتجاري، موضحًا أن هذه المجموعة الذي يتشكل منها المجموعة الاقتصادية والتي لا يجوز التدخل في عملها.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، ضرورة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه سيعين أكثر من نائب له حال توليه المنصب.

أضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أنه يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية، قائلًا: “في دستور 12 و14 ماكنش من الملائمة إزاي رئيس الجمهورية 4 سنين والنواب والشيوخ 5 سنين”.

أوضح أن علم النفس قال: إن المدة المحدودة لرئاسة الدولة هي مدتين 8 سنوات، مضيفًا: "التعديل الجديد هيخلي الرئيس السيسي 16 سنة في الحكم".

أشار إلى أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.