د. عبدالسند يمامة: حال فوزي بالرئاسة سأطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.

أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.

وتابع: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.