عاجل
عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. عبدالسند يمامة: حال فوزي بالرئاسة سأطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.

 

أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.

 

وتابع: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.

مواد متعلقة

عبدالسند يمامة: "تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والإصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية"

عبدالسند يمامة: نحتاج لإعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية بالدستور

عبدالسند يمامة: المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل إنقاذ مصر

الدكتور عبدالسند يمامة: أنا صاحب مبادرة الترشح لانتخابات الرئاسة بإجماع من حزب الوفد

د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي"

مستشار الرئيس الفلسطيني: المذابح وحرب الإبادة مستمرة في غزة

نصر سالم: الكلام منتهي من وجهة مصر "لا تهجير للفلسطينيين"

أشرف سنجر: مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط
الجريدة الورقية